Глава «Макларена» назвал основную причину прогресса Ландо Норриса

Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о прогрессе пилота команды Ландо Норриса.

«Мы постепенно убеждаемся в том, что, похоже, вместе с обновлением в Сингапуре мы также смогли получить некоторые улучшенные возможности по снижению износа шин. Мы наблюдали за этим в достаточном количестве гонок, чтобы сказать, что это устойчивая закономерность. Так что я думаю, что отчасти это результат развития машины. В то же время я думаю, что у Ландо есть машина, которая позволяет ему делать немного больше того, что он хочет. Поэтому я думаю, что главным фактором стала разработка автомобиля.

Когда машина позволяет вам делать что-то, что у вас хорошо получается, вы получаете от этого дополнительное преимущество.

Если посмотреть на Оскара, мы видим, что его результаты улучшаются не так быстро по нескольким причинам. Во-первых, например, в Бразилии, он впервые вышел на эту трассу. И, когда у вас такой сильный износ шин, всегда сложно на что-то рассчитывать. Кроме того, я думаю, что набор навыков и опыта — часть гоночного ремесла», — приводит слова Стеллы Racingnews365.