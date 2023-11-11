Isotta Fraschini показала дорожный гиперкар на базе прототипа FIA WEC

Isotta Fraschini представила дорожный автомобиль Tipo 6 LMH Strada, который создан на базе гиперкара, с которым итальянская марка в следующем году планирует дебютировать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC и выступить в «24 часах Ле-Мана».

Известно, что Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada обладает трёхлитровой гибридной силовой установкой V6, которая вместе с электромотором выдаёт суммарную мощность порядка тысячи лошадиных сил.

Права на видео принадлежат Isotta Fraschini. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Isotta Fraschini Milano.

Создатели отмечают, что автомобиль практически полностью повторяет гоночную версию — Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione, а изменения сделаны лишь для того, чтобы сертифицировать автомобиль для использования на дорогах общего пользования.

«Эмоции, которые вы испытываете за рулём такой гоночной машины, не сравнятся с теми, что дарят другие дорожные машины. И именно это и было нашей целью», — приводит слова президента Isotta Fraschini Алессандро Фассины издание CarBuzz.

Отметим, что марка Isotta Fraschini была основана Чезаре Изоттой и Винченцо Фраскини в 1900 году в Милане, а в 1908-м Isotta Fraschini type I выиграла гонку «Тарга Флорио». В 1950-х компания фактически прекратила своё существование, но была возрождена в 2022-м.