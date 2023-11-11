Гасли: знаю, что Окон не пригласит меня на ужин, но не беспокоюсь из-за этого

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о взаимоотношениях со своим напарником и соотечественником Эстебаном Оконом, с которым они знакомы ещё с детства. Известно, что отношения между гонщиками довольно напряжённые.

«Я знал, что будет нелегко, но в то же время я понимал, что мы сильно повзрослели. Я немного беспокоился по поводу того, как он меня примет и как будет работать со мной. Я давно знаю Эстебана, поэтому имел представление о том, как мы работаем. Мы разные по характеру и типу личности, но в конечном итоге мы работаем довольно хорошо. Думаю, мы оба понимаем степень ответственности.

Я переживал по поводу того, как мы сработаемся, сможем ли выжимать максимум из болида, из команды, будем ли двигаться в одном направлении. Здоровое соперничество будет всегда, ведь мы оба хотим победить друг друга. Но больше всего я хочу, чтобы это не влияло на развитие команды и разработку машины.

Мы не проводим много времени вместе – только на работе. Мы взрослые люди, ответственные, и мы даём результат. Если говорить о рабочих отношениях, то они довольно формальные, но это всё, что мне нужно. В конце концов, я просто хочу быть конкурентоспособным. Я знаю, что Эстебан не пригласит меня на ужин, но меня это не беспокоит.

Ситуация сильно отличается от того, что было с Юки. Юки – уникальный человек. Когда он пришёл в Формулу-1, я поддерживал его, старался помочь. Наши отношения были очень искренними и здоровыми.

Теперь же мы с Эстебаном оба сражаемся за свои карьеры. Мы оба хотим оказаться на вершине. Мы оба хотим быть лидерами команды. Я это принимаю и на самом деле рад такому вызову. Я рад соперничеству, ведь Эстебан – очень быстрый и очень талантливый гонщик, он это доказал. Всё, что нужно, это напарник, который будет подгонять тебя и команду.

Я понимаю, что он хочет меня победить. В то же время он понимает, как сильно я хочу победить его – каждый раз. Здесь нет ничего личного, потому что в этом плане я думаю обо всех 19 гонщиках. Я хочу выиграть у всех. Для этого нужно, чтобы Эстебан подталкивал меня, а также команду ради улучшения машины.

Именно это мы и делаем. Наверное, для прессы это не очень интересно, потому что нет искры и драмы, которых все ожидали. Но всё отлично», – приводит слова Гасли сайт Формулы-1 со ссылкой на подкаст Beyond The Grid.