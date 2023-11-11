Шварцман: мне не нужен ещё один год в серии GT World Challenge Europe

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман заявил, что хотел бы активизировать свою карьеру в следующем году. Ранее Шварцман принял участие в тестах WEC в Бахрейне, показав лучшее время в зачёте гиперкаров. Напомним, в 2023 году Шварцман выступал в серии GT World Challenge Europe.

«Я уже понимаю формат гонок на выносливость. Я имею представление о том, как всё работает. Мне не нужен ещё один год в серии. Я не вижу ничего, что я мог бы начать делать лучше, чем уже могу сейчас. Мои амбиции и цель, очевидно, состоят в том, чтобы активизировать свою гоночную карьеру в следующем году», — приводит слова Шварцмана Autosport.

Напомним, на тестах WEC в Бахрейне Шварцману удалось установить время 1.48,559, что стало лучшим результатом в зачёте гиперкаров. Всего Шварцман проехал 30 кругов по ходу сессии.