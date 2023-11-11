Ferrari LaFerrari экс-вокалиста Van Halen уйдёт с молотка

В рамках аукциона Barrett-Jackson, который пройдёт в Скоттсдейле в январе 2024 года, будет продана Ferrari LaFerrari 2015 года, принадлежащая экс-вокалисту рок-группы Van Halen Сэмми Хагару. Уникальная особенность машины в том, что Хагар участвовал в создании дизайна автомобиля и самостоятельно выбрал кремово-белую расцветку.

Права на видео принадлежат Barrett-Jackson. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Barrett-Jackson.

LaFerrari — первый гибридный автомобиль «Скудерии». Гиперкар был представлен в 2013 году и изначально был выпущен ограниченной серией в 500 экземпляров, однако затем появились иные спецификации, включая LaFerrari Aperta без верха. Отметим, что одна из LaFerrari Aperta была продана на благотворительном аукционе за $ 10 млн и считается самым дорогим автомобилем, созданным в XXI веке.

Отметим, что 17 ноября в Лас-Вегасе в дни Гран-при Формулы-1 состоится аукцион RM Sotheby’s, на котором, помимо прочего, будут представлены LaFerrari 2014 года и LaFerrari Aperta 2017-го. Их ожидаемая стоимость — $ 4 и $ 5,5 млн соответственно. Однако главный лот аукциона — болид Формулы-1, на котором Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в составе Mercedes. Также добавим, что ранее другой известный музыкант выставил на аукцион свою Ferrari — за F50 1997 года выпуска уже предложили почти € 3 млн.