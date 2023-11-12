Tesla сразилась с 1000-сильными Porsche и BMW в дрэг-гонке

На YouTube-канале Carwow появилось видео о дрэг-битве электромобиля Tesla Model S Plaid с тюнингованными Porsche 911 Turbo S и BMW M5 Competition, мощность которых превышает тысячу лошадиных сил.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

Tesla Model S Plaid обладает тремя электромоторами суммарной мощностью порядка 1020 лошадиных сил, однако из-за массивной батареи вес автомобиля составляет 2200 кг. В то же время Porsche 911 Turbo S с 3,8-литровой силовой установкой с твин-турбо обладает мощностью в 1011 лошадиных сил при массе в 1650 килограммов, а у 1850-килограммовой BMW M5 Competition под капотом 1000 л. с. от 4,4-литрового V8.

Быстрее всех на дистанции в четверть мили стала Tesla Model S Plaid, показавшая время 9,9 секунды. Porsche 911 Turbo S оказалась на две десятых медленнее электромобиля, а BMW M5 Competition преодолела трассу за 10,6 секунды.