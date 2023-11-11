Окон назвал команду, которая может стать хорошим примером для «Альпин»

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон ответил на вопрос о прогрессе «Макларена» во второй половине сезона-2023, заявив, что их успех может послужить хорошим примером для его команды.

«Я не думаю, что речь тут идёт о зависти, нет такого: «О, чёрт, они проделали действительно отличную работу». Для меня это скорее: «Они сделали это, значит, это возможно».

Всё честно, учитывая их подход к работе. Из середины пелетона возможно выбраться, потому что если они сделали это, то почему мы не можем? Мой отец говорил: «Две ноги, две руки, две ступни, поэтому всё возможно», — сказал Окон Motorsport Week.

В текущем сезоне Окону однажды удалось подняться на подиум по итогам Гран-при, произошло это на уикенде в Монако.