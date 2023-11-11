Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон назвал команду, которая может стать хорошим примером для «Альпин»

Окон назвал команду, которая может стать хорошим примером для «Альпин»
Комментарии

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон ответил на вопрос о прогрессе «Макларена» во второй половине сезона-2023, заявив, что их успех может послужить хорошим примером для его команды.

«Я не думаю, что речь тут идёт о зависти, нет такого: «О, чёрт, они проделали действительно отличную работу». Для меня это скорее: «Они сделали это, значит, это возможно».

Всё честно, учитывая их подход к работе. Из середины пелетона возможно выбраться, потому что если они сделали это, то почему мы не можем? Мой отец говорил: «Две ноги, две руки, две ступни, поэтому всё возможно», — сказал Окон Motorsport Week.

В текущем сезоне Окону однажды удалось подняться на подиум по итогам Гран-при, произошло это на уикенде в Монако.

Материалы по теме
Гасли: знаю, что Окон не пригласит меня на ужин, но не беспокоюсь из-за этого
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android