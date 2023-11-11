Хорнер заявил, что Риккардо отказался от равной зарплаты с Ферстаппеном в 2019 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился занимательной историей о контрактных переговорах австралийца Даниэля Риккардо и основателя компании энергетических напитков Дитриха Матешица. Хорнер отметил, что Риккардо была предложена зарплата, сопоставимая с зарплатой Макса Ферстаппена.

«В тот момент было очевидно, что настало время Макса, и мы могли наблюдать за его талантом, его просто нужно было отшлифовать, поэтому в начале 2018 года мы заключили контракт с ним, чтобы обеспечить его будущее. Помню, как Даниэль тогда был расстроен и внезапно почувствовал, что хочет поддерживать его, и в его ушах послышался шум денег.

Я разговаривал с Дитрихом перед Гран-при Австрии и сказал: «Слушайте, у нас недосказанности с Даниэлем. Можете ли вы проявить ему немного любви, потому что Хельмут [Марко] явно на стороне Макса. Нужно просто сбалансировать ситуацию и дать ему понять, что он вам нужен». После гонки в Австрии он взял Даниэля с собой, и они отсутствовали более часа, а затем появились вместе с улыбками на лицах.

Я спросил: «На чём вы сошлись?», и он сказал: «Я просто дам ему то же, что и Максу». Я спросил: «Ух ты, вы знаете, сколько мы платим Максу?» и назвал сумму, на что он возмутился: «Кто, чёрт возьми, согласился на это?», и я сказал: «Вы». Он заявил, что это большие деньги, но Дэн отличный парень, так что надо сделать это и заключить такую же сделку, как с Максом. Однако в то время вмешался агент Даниэля, а это был контракт на два года», — сказал Хорнер в подкасте Eff Won with DRS.