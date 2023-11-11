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Масса: не сравниваю себя с Сенной, но моё чемпионство очень важно для Бразилии

Масса: не сравниваю себя с Сенной, но моё чемпионство очень важно для Бразилии
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Бывший пилот Формулы-1, бразилец Фелипе Масса, который судится с ФИА за чемпионский титул 2008 года, заявил об отношении болельщиков в родной Бразилии к судьбе титула. Отметим, что последним бразильским чемпионом Формулы-1 является легендарный Айртон Сенна.

«Я получаю невероятную поддержку от разных людей, но не только в Бразилии, иногда и в США, у меня есть поддержка и в Европе. Многие люди из гоночного мира иногда боятся высказывать свою поддержку, но многие в автоспорте прикрывают меня, поэтому я не один.

Я делаю это ради своей страны, потому что Бразилия проиграла из-за того, что меня не признали чемпионом. Это могло бы невероятно помочь развитию автоспорта, а сейчас в Формуле-1 нет бразильских гонщиков. Всё могло быть по-другому, глядя на то, что Сенна сделал для бразильцев. Я не сравниваю себя с Сенной, но мы знаем, как чемпионство важно для страны», — сказал Масса в интервью Racingnews365.

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