Пиастри признался, до какого момента не верил, что «Макларен» опередит «Астон Мартин»

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о темпе своей команды в сезоне-2023 и поделился тем, как менялись задачи команды относительно своих конкурентов, в том числе «Астон Мартин», по ходу сезона.

«До Австрии я, определённо, не верил, что будет возможно одолеть «Астон Мартин». Даже в том темпе, в котором нам удавалось их нагнать, не думаю, что была цель обязательно их превзойти. Это было больше о том, чтобы пробовать и улучшаться, независимо от того, какие у нас результаты. Развитие было таким, каким было — этого хватило, чтобы обогнать «Астон Мартин».

Конечно, на нынешнем этапе сезона мы хотим оставаться впереди «Астон Мартин», однако мы в основном смотрим на следующий год, как и другие команды рядом с нами. Надеюсь, мы сможем выступить сильнее, однако в начале сезона мы не могли предположить, что вторая его половина будет такой», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

За два этапа до конца сезона-2023 «Макларен» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, опережая «Астон Мартин» на 21 очко. Шансы обогнать впереди идущую «Феррари» — лишь математические.