В «Альфа Таури» объяснили прогресс во второй половине сезона

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер высказался об улучшившихся результатах команды во второй половине сезона-2023. Байер отметил вклад Даниэля Риккардо, а также прояснил, что принесло команде успех.

«Обновления к Сингапуру были стартовым сигналом. С тех пор мы привозили больше элементов, чтобы оптимизировать нашу комплектацию. Что касается настроек, то мы тоже добились большого прогресса. Даниэль был чрезвычайно вовлечён и помогал инженерам, и с тех пор наши пилоты были очень довольны болидом.

Теперь ситуация с шинами у нас под контролем, мы больше не самые медленные на прямых и по максимальной скорости мы находимся в середине. Хорошие результаты придали импульс команде. Все видят, что сейчас дела идут хорошо и обновления работают. Это также придаёт гонщикам большую уверенность и возможность атаковать. Этот риск часто окупается, и если так получается, то все на заводе воодушевляются», — сказал Байер в интервью Auto Motor und Sport.