Эдриан Ньюи рассказал, когда покинет Формулу-1

64-летний главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, когда планирует покинуть Формулу-1, заявив, что ранее не мог представить столь длительную карьеру.

«Думаю, когда мне было около 50, я считал, что к 60 буду лежать на пляже. Но реальность заключается в том, что мне стало бы скучно. Я знаю, что так оно и было бы. Когда я был гоночным инженером Марио Андретти, я видел, что он был конкурентоспособным в свои 47. Позже с ним происходили несчастные случаи и его конкурентоспособность стала снижаться, а несколько лет назад я с ним встретился, и он сказал: «Послушай, я знаю, что уже не такой сообразительный, как раньше, но пока люди достаточно глупы, чтобы я мог водить, я продолжу этим заниматься, пока это не перестанет приносить мне удовольствие». Думаю, это хороший способ смотреть на вещи.

Если я почувствую себя самоуверенным или другие люди скажут мне, что мой вклад больше не полезен, то мне придётся принять это во внимание, потому что последнее, что я хочу сделать, — это подвести команду. Пока что я чувствую, что могу внести свой вклад. Надеюсь, я всё ещё вношу его», — сказал Ньюи в интервью The Telegraph.