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Гасли поделился профессиональным советом со своим бывшим напарником

Гасли поделился профессиональным советом со своим бывшим напарником
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Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о японском пилоте Юке Цуноде, с которым они вместе ранее выступали за «Альфа Таури». Гасли также рассказал о первом знакомстве с молодым японцем.

«Он изменил своё отношение к делу. Когда он пришёл в Формулу-1, он немного недооценил тот труд, который необходим, чтобы стать лучшим пилотом. Не восхваляю себя, но мне удалось дать ему понять, что ему придётся усерднее работать, чтобы остаться в Формуле-1 и полностью раскрыть свой потенциал.

У него есть скорость, чтобы быть во главе. Ему нужно найти зону, в которой он сможет оставаться более спокойным и менее чувствительным к некоторым ситуациям, которые не всегда складываются в его пользу», — заявил Гасли в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.

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