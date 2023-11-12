В McLaren показали ультралимитированную версию 750S в честь побед в Монако и Ле-Мане

Подразделение McLaren Special Operations, специализирующееся на особых проектах марки, к своему 60-летнему юбилею представила спорткар McLaren 750S в уникальной ливрее 3-7-59. Раскраска создана на базе цветов, в которых машины McLaren завоевали «Тройную корону», то есть принесли марке победы в Гран-при Монако Формулы-1, «24 часах Ле-Мана» и «500 милях Индианаполиса».

Права на видео принадлежат McLaren. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале McLaren Automotive.

Автомобиль, представленный на мероприятии ​​Velocity Invitational пилотом Формулы-1 Ландо Норрисом, Патрисио О’Уордом из IndyCar и Дереком Беллом, который в середине 1990-х дважды выступал в Ле-Мане на McLaren, будет выпущен лишь в шести экземплярах. Все они уже раскуплены.

McLaren 750S 3-7-59 Фото: McLaren

Красно-белая раскраска передней части машины и капота отсылает к победе Алена Проста на Гран-при Монако Формулы-1 1984 года, боковые двери исполнены в чёрном-цвете в честь триумфа Янника Дальма, Масанори Секии и Джей-Джея Лехто на «24 часа Ле-Мана» 1995-го, а сине-оранжевые оттенки в задней части призваны напомнить об успехе Джонни Разерфорда в «500 милях Индианаполиса» в 1974-м.

McLaren 750S 3-7-59 Фото: McLaren

Отметим, что это уже не первая акция McLaren в честь «Тройной короны» — в мае этого года на Гран-при Монако Ландо Норрис и Оскар Пиастри также выступали в «тройной ливрее».