Эксперт назвал шестерых кандидатов на замену Пересу в «Ред Булл». Номер один — Боттас

Британский обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор задался вопросом о кандидате на место Серхио Переса в «Ред Булл» и признал, что лучшим выбором из множества вариантов стал бы Валттери Боттас, который сейчас выступает за «Альфа Ромео».

«Здесь не хочется видеть Джорджа Расселла и Оскара Пиастри. Это встряхнёт устоявшееся положение, поэтому кого бы предложить на второе место?

Думаю, Карлос Сайнс был бы хорошим вторым номером рядом с Максом (Ферстаппеном) в «Ред Булл». Лично я хотел бы увидеть Мика Шумахера, но он отсутствовал долгое время, и ему будет тяжело быть таким же быстрым, как Серхио Перес. Возможно, Лиам Лоусон, но я не думаю, что «Ред Булл» захочет идти в этом направлении.

Нико Хюлькенберг, возможно, хорошо справится со вторым болидом. Так же как и Даниэль Риккардо. Он прекрасно подходит Максу. Я бы не сказал, что «номер два», но относительно Макса… Он был хорош, но он не мог конкурировать.

Валттери Боттас тот, кто хорошо подойдёт на это место. Он спокойнее, чем Перес. Не быстрее, чем Льюис (Хэмилтон), Шарль (Леклер) или Макс, но быстрее, чем Перес. Я бы ставил на него», — сказал Уиндзор в видео на своём Youtube-канале.