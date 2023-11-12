Эллисон: после Гран-при Бразилии я не понимал, что происходит

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о неудачном Гран-при Бразилии и поделился тем, как переживал после того уикенда. Напомним, Джордж Расселл не смог завершить гонку, а Льюис Хэмилтон занял лишь седьмое место.

«Конечно, нас застали врасплох. Я просто послал по электронной почте сообщение на базу в Брэкли о том, что вообще не понимаю, что происходит. Было бы преувеличением ожидать повторения прошлогоднего успеха, ведь тогда мы выиграли гонку в Бразилии, но я предполагал, что мы хотя бы сможем побороться за подиум.

Можно сказать, что мы потерпели неудачу из-за самоуверенности, но мы и представить не могли, что уикенд в Бразилии будет складываться настолько тяжело. Но можно сказать, что есть и момент, который отчасти успокаивает — всё это означает, что мы сами что-то делали неправильно», — заявил Эллисон в подкасте Beyond The Grid.