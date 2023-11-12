О'Уорд: я вырос с мечтой о Формуле-1, и она будет со мной до дня моей смерти

Мексиканский гонщик Пато О'Уорд, выступающий в IndyCar, рассказал о своей цели оказаться в Формуле-1 и заявил, что участие в «Королевских гонках» всегда было его мечтой.

«Формула-1 всегда была моей мечтой, когда я рос, и она останется моей мечтой до дня моей смерти. Просто потому, что она никуда не уходит. Если в вас есть что-то такое сильное, что в конечном итоге привело меня в IndyCar, вы не можете просто выключить это. А что касается меня, всё, что я могу сделать, — это убедиться, что когда такая возможность предоставится, моё имя будет упомянуто. Это действительно всё, что я могу сделать. Я буду продолжать становиться лучше всеми возможными способами.

Очевидно, мне хотелось бы выступать в Формуле-1, потому что я знаю, что могу делать то же самое, что делаю и в IndyCar. Я знаю, что более чем способен на это, хотя Формула-1 — это другая серия в других болидах, я всегда был уверен в своих способностях. Не сомневаюсь, что сделаю это, прикину и знаю, что смогу показать себя. На самом деле идёт речь о возможности проехать несколько кругов. Нельзя ожидать, что ты просто сядешь в машину Формулы-1 и будешь выглядеть героем. Нет, этого не существует, необходимы круги, чтобы взять себя в руки и понять это», — сказал О'Уорд в интервью PlanetF1.