«Показали себя не с лучшей стороны». Вольф раскритиковал «Мерседес» за Гран-при Бразилии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу выступления своей команды на Гран-при Бразилии.

«Бразилия стала для нас, пожалуй, самым сложным уикендом в сезоне. После многообещающих выступлений в США и Мексике, в Бразилии мы показали себя не с лучшей стороны. Мы упорно работали над тем, чтобы выявить ошибки, которые мы допустили в настройках, и нам это удалось. Мы поняли свои ошибки и можем объяснить наше поражение. Это очень важно, поскольку мы стремимся занять второе место в чемпионате конструкторов», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал восьмым, а Джордж Расселл сошёл на 58-м круге.