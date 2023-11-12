«Один из самых ярких моментов сезона». Вольф высказался о Гран-при Вегаса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу предстоящего Гран-при Вегаса.

«Мы готовились к тому, что нам придётся участвовать в гонках на совершенно незнакомой трассе. Мы подготовились как можно лучше, используя имеющуюся у нас ограниченную информацию. Есть некоторые уникальные особенности, которые мы можем предугадать. Расписание смещено по сравнению с другими гонками. Мы будем выступать ночью, температура воздуха и трассы, скорее всего, будет однозначной. Кроме того, сама схема трассы необычна: много медленных поворотов, но длинные прямые. Это будет серьёзным испытанием для всех нас, и мы с нетерпением ждём возможности принять его.

Вне трассы мы также приложим огромные усилия. У нас впечатляющая программа приёма гостей, включая наш собственный трёхэтажный клуб Vegas рядом с четвёртым поворотом. Интерес СМИ будет высок, и наблюдение за гонками по Лас-Вегас Стрип станет одним из самых ярких моментов сезона. Весь спортивный мир будет прикован к Формуле-1, и мы с нетерпением ждём возможности устроить захватывающее шоу. Это будет действительно нечто особенное», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».