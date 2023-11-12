Окон рассказал о разработке болида «Альпин» на 2024 год

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о разработке новой машины команды, которую она представит в следующем году.

«Очевидно, команда отлично понимает, куда нужно двигаться, чтобы исправить ситуацию. Я немного поработал на симуляторе с моделью 2024 года, что произошло довольно рано, учитывая обычные сроки. И это хорошо, мы смогли ухватиться за некоторые проблемы и получить обратную связь на раннем этапе. И мы сделали это в начале сентября.

Хотя вы не знаете, что будет, пока не выведите машину на трассу. У нас есть возможность сравнить две машины, и это интересно, но впереди ещё месяцы разработки, зимняя работа в аэротрубе, и это она может отличаться от симулятора и от того, как она покажет себя в первой гонке», — приводит слова Окона издание Motorsport Week.