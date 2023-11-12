Баньяя: отрыв в 14 очков — это хорошо, но его недостаточно

Лидер чемпионата MotoGP Франческо Баньяя высказался по поводу своего преимущества над Хорхе Мартином в общем зачёте.

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Малайзии завершился очередной этап чемпионата по мотогонкам MotoGP. Победителем основной гонки стал итальянец Энеа Бастьянини, а его напарники по «Дукати» Франческо Баньяя и Хорхе Мартин заняли третье и четвёртое места соответственно.

«Я доволен работой, но не совсем доволен результатом, потому что я предпочитаю быть впереди, но мы должны быть счастливы, ведь мне удалось оторваться ещё больше в общем зачёте.

Я рад, что Энеа Бастьянини снова хорошо выступает, и с нетерпением жду поездки в Катар, поскольку это хорошая трасса для нас.

Сегодняшний день был неплохим, борьба с Хорхе Мартином была интересной, и нам удалось увеличить отрыв от него. Конечно, отрыв в 14 очков — это хорошо, но всё же его недостаточно», — приводит слова Баньяи Motorsport.