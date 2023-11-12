Ферстаппен сравнил свой успех с доминированием «Чикаго Буллз» в 90-е годы

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, рассуждая о своём карьерном успехе, сравнил его с доминированием баскетбольной американской команды «Чикаго Буллз», выигравшей шесть титулов с 1991 по 1998 год.

«НБА выжила, когда доминировал «Чикаго Буллз». И на тот момент, и даже после, люди говорили, что это было потрясающе. Если вы являетесь настоящим фанатом спорта, вы способны оценивать исключительные командные результаты», — приводит словам Ферстаппена издание De Limburger.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен обновил рекорды Формулы-1, выиграв 17 гонок, 10 из которых были выиграны подряд.

Ранее генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что руководство серии не рассматривает ограничение доминирования отдельных команд.