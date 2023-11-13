Хэмилтон рассказал об особенностях работы с шинами

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокоммнетировал работу с шинами.

«Всё зависит от того, насколько сильно шина скользит по поверхности асфальта, а это зависит от баланса шасси. В том случае, если крылья отрегулированы на широкий угол атаки, а прижимная сила в передней части болида слишком велика, то такую машину можно сравнить с качелями.

В начале отрезка хочется, чтобы у машины была некоторая склонность к недостаточной поворачиваемости, поскольку по мере износа задних шин «качели» перевешивают в противоположную сторону и начинается избыточная поворачиваемость.

А когда появляется склонность машины к заносу, как раз тогда чаще всего вы теряете темп. Но на тех трассах, где сложности происходят с передними шинами, может быть и по-другому.

Найти правильный баланс шасси сложно. Дело в том, что когда вы используете софт, то они требуют особенных настроек, не таких, какие вы используете при медиуме. Нужно анализировать поведение всех типов шина на всех секторах круга. Только тогда вы сможете понять, когда можно атаковать, а когда не стоит», — приводит слова Хэмилтона Speedcafe.