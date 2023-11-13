Ферстаппен назвал причину, которая повлияет на его уход из Формулы-1

Трёхкратный чемпион мира и пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен признался, что может покинуть Формулу-1 в том случае, если почувствует, что из «Королевских гонок» уходит спортивная составляющая.

«Я продолжаю думать о том, что на первом месте стоит спорт, а не шоу. Для меня это очень важно, и это в конечном итоге решит, останусь я или нет», — приводит слова Ферстаппена Time.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул. Его голландец добыл по итогам спринтерской гонки Гран-при Катара. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд. Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионский титул.

Ранее Ферстаппен ответил, хочет ли он завоевать семь титулов в Формуле-1.