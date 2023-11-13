Хорнер дал совет Пересу, как повысить эффективность на фоне результатов Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал совет мексиканцу Серхио Пересу, предложив ему не сравнивать себя с голландцем Максом Ферстаппеном.

«Когда вы смотрите на данные о том, что делает Макс, то можете получить их только в том случае, если посмотрите на такую гонку, какая была в Японии. Самый первый круг, который Макс проезжает, оказывается на две секунды быстрее, чем у остальных. Смотришь на эти данные и думаешь: «Да как он это сделал?». И такое происходит очень часто.

Проблема в том, что Перес пытается сравнивать себя с Максом. При этом всё, что ему нужно сделать — это забыть о Максе. Ему нужно просто сосредоточиться на себе, даже не смотреть на его данные. Просто сосредоточься на том, чтобы показывать лучшее, на что ты способен. Как мы видели ранее в этом году, иногда этого может быть достаточно», – сказал Хорнер в интервью Eff One.