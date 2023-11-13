«Это шаг в неизвестность». Глава «Пирелли» рассказал о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола высказался по поводу предстоящего Гран-при Лас-Вегаса.

«Это шаг в неизвестность, я думаю, для всех. В Лас-Вегасе будет холодно, это уличная трасса. Поэтому мы работали с командами и заранее попросили их провести симуляцию, чтобы попытаться понять, как себя будут чувствовать шины на этой трассе.

У нас была информация от компаний, которые производят асфальт, чтобы понять, насколько абразивным является асфальт, и какой уровень сцепления мы можем ожидать. Но все равно Лас-Вегас вызывает много вопросов», — приводит слова Изолы Racingnews365.

Отметим, что этап Формулы-1 в Лас-Вегасе будет проводиться впервые с 1982 года. Ожидается, что температура воздуха во время гонки опустится до 5°C.