Даниэль Риккардо рассказал о сумасшедшей конкуренции за места в Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал о невероятной конкуренции за места пилотов в Формуле-1.

«Не думаю, что есть много видов спорта, в которых количество участников было бы настолько мизерным. Вы достигаете вершины, а мест всё равно остаётся слишком мало, и это действительно создаёт сумасшедшую конкуренцию между нами [гонщиками].

Но при этом возникает невероятное уважение, потому что мы все знаем о препятствиях и жертвах или о том, что мы сделали, чтобы добраться до этой точки.

Так что всегда есть элемент уважения, и я думаю конкуренция присутствует, но у нас есть что-то общее между нами», – сказал Риккардо на шоу Джимми Киммела.

Напомним, что в Формуле-1 выступает 10 команд, каждую из которых представляют по два пилота. Всего мест в Формуле-1 – 20.