Экипаж Мазепина стал вторым на этапе Кубка России по ралли-рейдам

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин вместе со штурманом Иваном Безденежных занял второе место на пятом этапе Кубка России по ралли-рейдам «Баха Астрахань». Россияне выступали за команду «99 Racing».

«В первый день на 20-м километре трассы отказала тормозная система. Произошёл технический отказ. Можно сказать, тормоза пропали сразу же. Поэтому доехали участок как могли. Но как видите, результат говорит сам за себя – второе место», – приводит слова Мазепина его пресс-служба.

Победителем этапа в Астраханской области стали Эдуард Николаев и Иван Мальков из команды «КАМАЗ-мастер».

Напомним, 24-летний Мазепин выступал в Формуле-1 в 2021 году за американскую команду «Хаас». Напарником по команде россиянина был сын легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера – Мик Шумахер.