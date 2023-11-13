В «Феррари» рассказали, почему команда верит в хорошее выступление на Гран-при Лас-Вегаса

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа дал комментарий по поводу предстоящего этапа Формулы-1, который состоится в Лас-Вегасе.

«Лас-Вегас будет хорошим местом для нас. Все говорит о том, что это будет трасса с низким уровнем прижимной силы, и поэтому мы уверены, что сможем быть конкурентоспособными, но у нас все еще сложная машина. В следующем году мы сосредоточимся на том, чтобы у неё было не такое узкое рабочее окно.

В гонке вы не можете работать в узком окне, потому что гонка длинная, температура меняется, шины меняются, и вам нужно немного расширить рабочее окно, чтобы провести действительно хорошую гонку.

В этом и заключается сила «Ред Булл» — их операционное окно очень широко», – приводит слова Клиа Racingnews365.