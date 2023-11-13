ФИА ужесточила правила подачи протестов после истории с Хаасом на Гран-при США

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение ужесточить правила подачи протестов по итогам гонок.

Ожидается, что срок подачи подобных протестов будет сокращён с 14 дней с момента финиша гонки до 96 часов.Также будет введён взнос за рассмотрение протеста — € 6 тыс… Возвращаться эта сумма будет только в случае удовлетворения протеста.

Напомним, в своём недавнем запросе «Хаас» заявил, что стюарды Гран-при США рассмотрели далеко не все случаи нарушения пилотами границ трассы и, соответственно, не наложили на них все необходимые штрафы. В случае, если бы запрос американской команды был удовлетворён, её пилот Нико Хюлькенберг мог бы подняться выше 11-го места и войти в очковую зону.