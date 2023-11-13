Новый Ford GT Mk IV стоимостью $ 1,7 млн впервые показали на гоночной трассе

На мероприятии Velocity Invitational, которое состоялось в США, публике впервые был представлен Ford GT Mk IV — новейшая версия легендарного спорткара американской марки. Более того, GT Mk IV, разработанный для гоночных трасс, проехал несколько кругов по автодрому «Сонома».

Права на видео принадлежат Goodwood Road & Racing. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Goodwood Road & Racing.

По сравнению с предыдущей версией Ford GT — Mk II, который был представлен в середине 2019-го, — новая модель обладает более мощным двигателем, который выдаёт 800 лошадиных сил. Правда, все их Скотт Максвелл, пилот-испытатель Multimatic, не продемонстрировал — на трассе он использовал режимы работы двигателя, которые ограничивали его мощность.

По сообщениям Ford, изначально планировалось выпустить 67 экземпляров этого автомобиля, но компания уже получила больше заказов, так что общее количество выпущенных Mk IV может оказаться больше.