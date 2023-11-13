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Экс-пилот Формулы-1 сравнил талант Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера

Экс-пилот Формулы-1 сравнил талант Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера
Макс Ферстаппен
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Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок сравнил талант действующего пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с легендой прошлого Михаэлем Шумахером.

«Нет сомнений в том, что Макс — один из лучших гонщиков. Вопрос в том, насколько он будет хорош в будущем. Макс достаточно силен, чтобы быть одним из лучших когда-либо по статистике, и он ещё достаточно молод, чтобы побить все возможные рекорды. Это был один из самых впечатляющих сезонов за всю историю. Просто посмотрите, как он доминировал и не допустил ни одной ошибки. Он очень впечатляет.

Трудно сказать, кто победит — Ферстаппен или Шумахер. Я стараюсь не сравнивать водителей разных поколений. Шумахер был абсолютным лидером в своё время, как и Макс сейчас. Я бы сказал, что они равны по таланту, так что в этом смысле они вполне сопоставимы. Михаэль доминировал в спорте, и Макс доминирует сейчас, и они оба знают, как сохранять мотивацию в течение всего года. Они так сосредоточены на мельчайших деталях! Если бы они сражались на трассе, то победитель бы менялся каждый день, но я думаю, что они равны», – приводит слова Глока F1Maximaal.

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