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«Вот почему я приезжаю в Испанию очень редко». Алонсо — о действиях фотографа

«Вот почему я приезжаю в Испанию очень редко». Алонсо — о действиях фотографа
Фернандо Алонсо
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остался недоволен действиями фотографа в то время, когда гонщик находился в Испании.

Отметим, что папарацци пытался сфотографировать Алонсо в то время, как находился на мотоцикле. При этом полностью игнорируя правила дорожного движения для того, чтобы запечатлеть испанского гонщика.

«Классическое добро пожаловать в Испанию. Хотя на этот раз они прислали наименее подготовленного фотографа. Вот почему я приезжаю сюда очень редко и буду приезжать ещё реже», – приводит слова Алонсо GrandPX.

Также в материале отмечается, что Алонсо в беседе со СМИ сообщил, что намерен обратиться в местные органы, чтобы папарацци привлекли за игнорирование дорожных знаков и езду по тротуарам.

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