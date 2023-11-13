На АвтоВАЗе готовы разработать электрическую «Ниву»

Вице-президент АвтоВАЗа Евгений Шмелёв на мероприятии «Национальная технологическая революция 20.35» в Санкт-Петербурге заявил о готовности завода создать электрический вариант Lada Niva, сообщает телеграм-канал «Автопоток».

Так, по словам Шмелёва, завод потенциально может предложить целую линейку электромобилей, которая также будет включать в себя e-Largus и e-Vesta. При этом прототипы двух последних моделей уже существуют, в то время как электрической «Нивы» пока не существует. «Автопоток» отмечает, что одним из условий создания этого автомобиля являются субсидии от государства.

Отметим, что ранее в этом месяце у российских дилеров появилась Lada Vesta в спортивном обвесе, которая стала самой дорогой моделью марки. Так, стоимость Vesta Sportline Black превысит 2,2 млн рублей.