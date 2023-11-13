Серхио Перес ожидает трудностей в Лас-Вегасе из-за низкой температуры

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил опасения по поводу низкой температуры на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса, который, как ожидается, может стать одним из самых холодных в истории.

«Низкая температура усложнит задачу? Я думаю, что это будет очень заметно. Это не даст нам никакого преимущества как команде, но мы должны будем всё время держать это в уме.

Такие вещи очень сложно смоделировать, даже зная, какое направление ветра у нас будет. Симуляторы в наши дни способны на очень многое, и на них можно опираться во многих вопросах. Но я думаю, что тут в дело скорее вступит наше знание такого рода ситуаций», — приводит слова Переса Racingnews365.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября.