Штайнер: этап в Лас-Вегасе установит стандарты для Формулы-1

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября.

«Думаю, у всех нас есть ожидания, но мы знаем, что такое Лас-Вегас. Тяжело представить, каким будет этап, но это крутой ивент, совершенно отличающийся от всего в Формуле-1.

Для организации гонок в Лас-Вегасе нужно приложить большие усилия, это сложно, и ещё несколько лет назад об этом нельзя было и подумать. Посмотрим, как всё пройдёт, но этап, очевидно, установит стандарты для многих вещей в спорте.

Здорово провести три гонки в Штатах, находясь в американской команде. Кто бы мог подумать об этом пять-десять лет назад? Теперь у нас три гонки, и все они очень разные, вы будто выступаете на разных континентах», — приводит слова Штайнера пресс-служба Формулы-1.