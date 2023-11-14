Ферстаппен сравнил нынешние болиды с предыдущими поколениями

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу нынешнего поколения болидов Формулы-1.

Новый регламент, введённый в прошлом году, предусматривал возвращение «граунд эффекта», чтобы позволить гонщикам ближе преследовать соперников в поворотах. В сезонах, предшествовавших принятию нового технического регламента, увеличение прижимной силы, создаваемой боковыми подножками, приводило к загрязнению воздуха и делало приближение к соперникам крайне сложным. Ферстаппен считает, что регламент успешно справился с этой проблемой.

«Я думаю, что они стали немного лучше. Если посмотреть на 2020 и 2021 годы, то, когда мы ехали следом, машины были действительно неуправляемыми.

Но вот вес машины до сих пор вызывает у меня некоторое беспокойство. Также и общая жёсткость болида. Тем не менее эти машины гораздо больше подходят для гонок», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.