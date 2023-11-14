Фернандо Алонсо раскрыл, что собирается делать в автоспорте после ухода из Формулы-1

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался на тему завершения карьеры в «Королевских гонках».

«Когда карьера в Формуле-1 закончится, я бы хотел вернуться на «Дакар». Попытка выиграть ралли «Дакар» стала бы чёткой целью в моей карьере. Это сделало бы меня счастливым и, как мне кажется, оставило бы почти беспрецедентное наследие», — приводит слова Алонсо GQ España.

Оба титула в Формуле-1 Алонсо выигрывал с «Рено». С 2010 по 2014 год, выступая за «Феррари», трижды становился вице-чемпионом Формулы-1.

В «Мерседесе» показали, как вернули Фернандо Алонсо кубок за третье место:

Ранее Фернандо выразил недовольство действиями фотографа в то время, когда находился в Испании.