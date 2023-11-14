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Норрис: мы не ожидали, что будем настолько конкурентоспособны в Бразилии

Норрис: мы не ожидали, что будем настолько конкурентоспособны в Бразилии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что для него оказался неожиданным результат, который показала его команда в Бразилии.

«Я не думаю, что мы ожидали, что будем настолько конкурентоспособны в Бразилии. Так что мы всё ещё удивляем сами себя. Я перестал гадать, где мы окажемся по итогам Гран-при.

Думаю, все ожидали, что «Мерседес» будут очень сильными в Бразилии, а они ничего не смогли показать. Все ожидали, что «Феррари» будет немного более конкурентоспособной, но на деле всё вышло иначе, так что я думаю, что в этих прогнозах нет смысла.

Все только гадают и предполагают, но никто не знает, пока мы не выедем на трассу. Так что давайте просто подождём и посмотрим», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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