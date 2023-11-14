Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен сел за руль Ferrari 296 GT3 в Муджелло

Макс Ферстаппен сел за руль Ferrari 296 GT3 в Муджелло
Комментарии

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сел за руль спорткара Ferrari 296 GT3. Макс это сделал в качестве наставника 21-летнего гонщика DTM Тьери Вермёлена, который является сыном его менеджера Раймонда Вермёлена. Макс пилотировал болид на гоночной трассе в Муджелло.

«Макс дал ему несколько хороших советов после нескольких кругов. Формула-1 не является для нас целью. Я знаю дорогу наверх, и воздух там слишком разрежен. Так что лучше держаться подальше от этого места. В автоспорте есть и другие интересные серии!» — приводит слова Вермёлена-старшего Blick.

Макс Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Ранее Ферстаппен сравнил нынешние болиды Формулы-1 с предыдущими поколениями.

Материалы по теме
Ферстаппен сравнил нынешние болиды с предыдущими поколениями
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android