Алонсо: команды очень трудно выбирать, никто не перешёл бы в «Астон Мартин» в прошлом году

Двукратный чемпион Формулы-1, испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о сложностях, с которыми сталкиваются гонщики при выборе команды.

«Команды очень трудно выбирать. В прошлом году никто бы не пришёл в «Астон Мартин», но условия иногда складываются так или иначе, и ни у кого нет хрустального шара. Когда я был в «Рено», переход в «Феррари» был логичным решением, хотя в ретроспективе кажется, что ты совершил ошибку. Потом, когда я перешёл в «Макларен-Хонду», всё сложилось гораздо хуже, чем мы ожидали, но я помню, что в тот год во всех комментариях говорилось, что у «Хонды» было большое преимущество, потому что она была новой и обладала всей информацией о гибридных двигателях.

После факта говорить очень легко, но нужно быть очень удачливым в принятии решений. В этот раз всё прошло хорошо, в другой раз — плохо», — приводит слова Алонсо GQ.