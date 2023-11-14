Фернандо Алонсо — мужчина года по версии испанского GQ

Двукратный чемпион Формулы-1, испанский пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был признан мужчиной года по версии испанского издания GQ.

Алонсо сейчас 42 года. Оба титула в «Королевских гонках» он выигрывал вместе с «Рено». С 2010 по 2014 год, выступая за «Феррари», испанец трижды становился вице-чемпионом Формулы-1.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за команду «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (454 балла).

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

Ранее Алонсо раскрыл, что собирается делать в автоспорте после ухода из Формулы-1.