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Ральф Шумахер рассказал, за счёт чего Норрис сейчас превосходит Пиастри

Ральф Шумахер рассказал, за счёт чего Норрис сейчас превосходит Пиастри
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался об австралийском гонщике «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Что касается перспектив на будущее, «Макларен» находится в очень комфортном положении, ведь у них есть два очень выдающихся молодых пилота. Оскар Пиастри своей победой в спринте [в Катаре] показал, какой в нём заложен потенциал. На длинных дистанциях за счёт опыта Ландо Норрис сейчас лучше. Так что Пиастри потребуется некоторое время. Но он тот, у кого есть потенциал побороться за титулы в будущем. Я в этом абсолютно уверен», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

В настоящий момент Пиастри занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 87 очков. У Ландо Норриса, занимающего пятое место, 195 баллов.

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