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Mazda в стиле киберпанк выиграла конкурс Hot Wheels Legends Tour

Mazda в стиле киберпанк выиграла конкурс Hot Wheels Legends Tour
Mazda MX-5 Chimera
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Кастомная Mazda MX-5 Miata 1990 года, выполненная в эстетике киберпанка, одержала победу на конкурсе Hot Wheels Legends Tour и позже будет выпущена в виде коллекционной модели в масштабе 1:64.

Mazda MX-5 Chimera

Mazda MX-5 Chimera

Фото: Mattel

Автомобиль создан новозеландцем Крисом Уотсоном, который, по собственному признанию, вдохновлялся эстетикой киберпанка и японской уличной культурой Kaido racer, что переводится как «уличный гонщик».

Интерьер Mazda MX-5 Chimera

Интерьер Mazda MX-5 Chimera

Фото: Mattel

По сравнению с тардиционной Mazda MX-5, «Химера», как назвал свою машину Уотсон, получила исполненные в футуристичном ключе задние фонари, акулий плавник в задней части и массивные колёсные арки.

Судьи поставили проект на первое место, поскольку увидели в нём креативный подход и аутентичность, а также гаражный дух.

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