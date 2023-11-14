General Motors объявила о производстве собственных моторов Формулы-1 с 2028 года

В автомобильном концерне GM (General Motors) объявили, что подали заявку в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на поставку двигателей для Формулы-1. Сообщается, что заявка была формально одобрена ФИА на 2028 год. Президент компании Марк Ройс также высказался о сотрудничестве с командой «Андретти».

«Мы очень рады, что болид новой команды «Андретти» будет оснащён силовым агрегатом GM. Благодаря нашему большому инженерному и гоночному опыту мы уверены, что разработаем успешный двигатель для Формулы-1, и позиционируем «Андретти» как настоящую команду», — приводит слова Ройса Motorsport.

Ожидается, что руководители «Андретти» и General Motors будут присутствовать на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.