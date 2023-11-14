Кузов Tesla Cybertruck выдержал выстрел из лука

Автомобиль Tesla Cybertruck выдержал выстрел из лука в пассажрскую дверь. Стрела немного повредила обшивку, оставив небольшую вмятину, однако пробить обшивку ей не удалось. Эксперимент состоялся во время записи подкаста Джо Рогана, гостем которого стал глава Tesla Илон Маск.

Права на видео принадлежат The Joe Rogan Experience podcast. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале PowerfulJRE.

Напомним, электропикап Tesla Cybertruck был представлен в 2019 году, а в этом месяце должно стартовать серийное производство автомобиля. При этом, судя по недавно опубликованному видео, Cybertruck будет представлен не только в серебристом цвете, но также в матово-чёрной раскраске.

Кроме того, автомобиль был замечен во время испытаний на бездорожье, а до этого Илон Маск лично приехал на Cybertruck на прошедший в Остине Гран-при США Формулы-1.