Турбированные Porsche получат собственный логотип в цвете Turbonite

Компания Porsche объявила о том, что впредь её турбированные автомобили будут отличаться от других машин цветом логотипа. Так, вместо традиционных жёлтого и красного цветов герб штутгартской фирмы на турбированных машинах приобретёт оттенок серого металла, который получил название Turbonite.

Логотип Porsche в цвете Turbonite Фото: Porsche

Отметим, что логотип Porsche в виде герба с лошадью появился ещё в 1951 году. Он создан дизайнером компании Францем Ксавером Раймшписсом совместно с менеджером по рекламе Херрманном Лаппером. Вдохновением для эмблемы послужила печать города Штутгарт, на которой изображена встающая на дыбы лошадь. По задумке авторов лошадь символизирует мощь, манёвренность и элегантность автомобилей Porsche.

Напомним также, что в прошлом месяце появилось видео тестов новой версии Porsche 911 GT3 RS с активным задним антикрылом.