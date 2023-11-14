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Турбированные Porsche получат собственный логотип в цвете Turbonite

Турбированные Porsche получат собственный логотип в цвете Turbonite
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Компания Porsche объявила о том, что впредь её турбированные автомобили будут отличаться от других машин цветом логотипа. Так, вместо традиционных жёлтого и красного цветов герб штутгартской фирмы на турбированных машинах приобретёт оттенок серого металла, который получил название Turbonite.

Логотип Porsche в цвете Turbonite

Логотип Porsche в цвете Turbonite

Фото: Porsche

Отметим, что логотип Porsche в виде герба с лошадью появился ещё в 1951 году. Он создан дизайнером компании Францем Ксавером Раймшписсом совместно с менеджером по рекламе Херрманном Лаппером. Вдохновением для эмблемы послужила печать города Штутгарт, на которой изображена встающая на дыбы лошадь. По задумке авторов лошадь символизирует мощь, манёвренность и элегантность автомобилей Porsche.

Напомним также, что в прошлом месяце появилось видео тестов новой версии Porsche 911 GT3 RS с активным задним антикрылом.

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