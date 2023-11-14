Пато О'Уорд рассказал, что необходимо Indycar, чтобы вырасти до масштабов Формулы-1

Мексиканский гонщик Пато О'Уорд, выступающий в IndyCar за «Макларен», высказался о положении гоночной серии и сравнил её с Формулой-1, заявив, что для увеличения популярности IndyCar ей необходимо расширяться на другие страны и континенты.

«Не думаю, что IndyCar осознаёт, насколько большой может стать серия, если просто уделять ей больше внимания. Они делают это, но необходимо увеличить его в четыре или пять раз. Ошеломляет то, что мы даже не участвуем в гонках в Мексике.

Я бы не стал делать то же самое, что и Формула-1, потому что она глобальная — но в Латинской Америке есть много людей, ожидающих гонки. Работайте на полную: Бразилия, Аргентина, Мексика, Уругвай. Можно провести гонку в Южной Америке, а потом будет гонка и в Европе — тогда у нас получится крутой календарь.

В Формуле-1 ещё до того, как вы окажетесь на трассе, вы уже знаете, что Формула приехала в город, благодаря всему, что с ней связано. В IndyCar продолжают говорить: «О, у нас маленький бюджет». Однако должен быть момент, когда вы подумаете: «К чёрту бюджет». Нужно делать всё как можно лучше, а остальное приложится. Необходимо верить, что деньги придут, потому что вы предлагаете продукт, который того стоит», — сказал О'Уорд в интервью Jalopnik.com