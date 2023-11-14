Экс-пилот IndyCar: не удивлюсь, если на Гран-при Лас-Вегаса появится король Чарльз

Бывший гонщик IndyCar Вилли Ти Риббс, который первым из темнокожих гонщиков сел за руль болида Формулы-1, высказался о Гран-при Лас-Вегаса и заявил, что он привлечёт столь большое количество медийных личностей, что его вполне может посетить и новый монарх Великобритании — король Чарльз.

«Это было бы грандиозно, но я не буду шокирован, если король Чарльз появится на [Гран-при Лас-Вегаса]. Я бы не удивился, потому что список будет великолепным. Там будет больше знаменитостей и спортсменов, чем обычных фанатов.

Это будет самая крупная гонка в истории, без преувеличений. Она будет включать в себя всё самое обсуждаемое и гламурное. Если посмотреть на Лас-Вегас, то в истории этого города было множество крупнейших событий, будь то боксёрский бой или игра НФЛ», — сказал Риббс в интервью The Independent.