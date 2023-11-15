«Вернутся с поджатыми хвостами». Абитебуль вспомнил, как «Ред Булл» хотел уйти от «Рено»

Сириль Абитебуль, бывший руководитель «Рено», поставлявшей двигатели «Ред Булл», рассказал, как в 2015 году он согласился разорвать контракт с «быками», верно предсказав, что австрийцы в итоге обратятся с просьбой заключить новое соглашение.

«У меня есть небольшая забавная история о «Ред Булл», который мог перейти на двигатели «Мерседеса». Тогда они сотрудничали с нами, и на секунду я не поверил. Я помню ланч с Хельмутом и Кристианом, когда они сказали мне, что хотят разорвать контракт и у них идут переговоры с «Мерседесом» и есть уверенность, что они получат их двигатели.

Вообще я думаю, что это была какая-то шутка от Ники Лауды, который никогда не мог пройти мимо Хельмута Марко. Я подумал, что это ловушка для них, и решил пойти на блеф. Я сказал, что если они хотят обсудить разрыв контракта, то мы можем обсудить финансовые условия. Я шёл на огромный риск: если мы не принимаем решение вернуться как заводская команда и при этом не являемся поставщиком моторов, то полностью уходим из спорта. Однако я понимал, что они не получат моторы «Мерседеса» и вернутся к нам за двигателем с их поджатыми между ног хвостами, и мы общались бы в совсем другой плоскости с точки зрения финансовых условий и баланса сил», — заявил Абитебуль в видео на Youtube-канале Dans La Boîte à Gants.